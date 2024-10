No STJD Notícia

Caso Yuri Ferraz: próximos dias podem ser definitivos para o Caxias

Há mais de 45 dias em pauta, situação da possível irregularidade do atleta na Série C 2024 pode chegar ao fim em breve com a confirmação de um julgamento ou o arquivamento do inquérito

09/10/2024 - 13h30min