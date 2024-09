Jovem promessa Notícia

Saiba por que o destaque da Copa Zagallo pelo Juventude não pode jogar a Série A do Brasileiro

Juventude é líder do torneio organizado pela Federação Gaúcha de Futebol com 100% de aproveitamento. Alviverde já venceu três confrontos no começo da competição

05/09/2024 - 08h09min