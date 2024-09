O Juventude é 100% na Copa Zagallo. No terceiro jogo pela competição do segundo semestre, o time sub-20 venceu novamente. Dessa vez, goleou o Aimoré, nesta quarta-feira (4), por 4 a 1, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Os gols foram de Caíque, duas vezes, Yuri e Lucas Fernandes.