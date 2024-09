O Juventude finalizou a preparação para enfrentar o Cuiabá, na quinta-feira (5), às 20h, na Arena Pantanal. A última atividade foi realizada na manhã desta quarta-feira no Centro de Treinamentos do clube. No começo da tarde, o grupo de jogadores embarcou para o Mato Grosso em voo fretado pela direção alviverde.