Para capitão do Juventude, jogo com o Cuiabá é um confronto direto pela Série A

Alviverde precisará "recuperar" os pontos perdidos diante do Inter, no Estádio Alfredo Jaconi. Equipe do técnico Jair Ventura viaja nesta quarta-feira o Mato Grosso

03/09/2024 - 19h09min