Torneio de base Notícia

Juventude conhece adversários da primeira edição da Copa Sul sub -15

Competição será realizada em uma parceria entre as Federações Gaúcha, Catarinense e Paranaense. No total, 12 clubes estarão no torneio, sendo quatro times de cada um dos estados da Região Sul

03/09/2024 - 17h20min Atualizada em 03/09/2024 - 17h20min