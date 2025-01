As 10 imagens que marcaram o ano do Caxias em 2024

Gerson Gusmão não resistiu à derrota para o São José, por 2 a 1, em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo embalado pelo aceso à Série C do Brasileiro na temporada de 2023, o Caxias não soube aproveitar o momento para deslanchar de vez em 2024. E o clube se viu forçado a dispensar o técnico que conquistou a vaga à Terceira Divisão Nacional, Gerson Gusmão, na oitava rodada do Gauchão, quando a equipe caiu para a sétima posição na tabela.

Após a derrota por 2 a 1, para o São Jose, no Estádio Centenário, o treinador não sabia, mas iria para sua última coletiva no comando grená, enquanto os dirigentes decidiam pela troca no gramado (foto).

REENCONTRO COM O PASSADO

Argel Fucks foi o escolhido para substituir Gerson Gusmão na casamata grená. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Pela terceira vez na história, o Caxias apostou suas fichas em Argel Fucks para substituir Gusmão na casamata. As outras duas passagens do treinador pelo Centenário foram em 2009 e 2011.

VOLTA POR CIMA NO CLÁSSICO ATÉ A SEMIFINAL

Caxias larga na frente, cede empate para o Juventude, mas ganha moral após o 1 a 1 no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Já na estreia de Argel, pela nona rodada do Gauchão, o Caxias demonstrou outra cara. Justamente no clássico Ca-Ju, no Alfredo Jaconi, o Grená foi aguerrido, largou na frente, com gol de Gabriel Silva e cedeu o empate nos minutos finais. A partir daí, o time se livrou do risco de rebaixamento, se classificou com a terceira melhor campanha da primeira fase e só caiu diante do Grêmio, nas semifinais.

UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE

Lateral grená Dudu Mandai se juntou ao zagueiro Zé Marcos no Ca-Ju Solidário em prol das vítimas da enchentes no RS. Porthus Junior / Agencia RBS

A tragédia climática do mês de maio que afetou a vida de milhares de gaúchos, também fez o futebol dar uma pausa. Em meio à disputa da Série C, o lateral Dudu Mandai se juntou ao zagueiro Zé Marcos, do Juventude, no chamado "Ca-Ju Solidário", em prol das vítimas da enchente. Os dois juntaram doações que foram entregues a muitas famílias em troca de uma rifa com mais de 30 camisas oficiais de clubes das Série A, B e C do Campeonato Brasileiro.

DESEMPENHO RUIM NA SÉRIE C

Argel não suportou os maus resultados e foi demitido após a derrota para o Tombense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Argel não resistiu à derrota para o Tombense, pela sexta rodada da Série C 2024, e foi demitido no dia 27 de junho, cerca de quatro meses após sua chegada. O time estava na zona de rebaixamento, em 18º lugar com apenas seis pontos depois de oito rodadas disputadas. E sem vencer há cinco jogos.

APOSTA EM THIAGO GOMES

Thiago Gomes foi contratado para salvar a equipe do rebaixamento na Série C. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A última cartada grená para evitar a queda e ainda sonhar com a classificação à segunda fase foi em Thiago Gomes. O anúncio oficial foi no dia 29 de junho. O treinador de 40 anos abandonou um período de estudos e visitas na Coréia do Sul para disputar as últimas 11 rodadas da competição nacional pelo grená.

MAU TEMPO ENTRA EM CAMPO

Vitória diante do São José teve presença de uma forte neblina no estádio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não foram apenas os resultados ruins que acompanharam o Caxias em boa parte da Série C. O mau tempo também esteve em campo no Centenário. A partida contra Ferroviária (que acabou em 0 a 0) começou com uma hora de atraso devido às condições do gramado por causa da chuva. Já a vitória por 1 a 0 sobre o São José e a derrota por 4 a 2 para o Remo contaram com uma forte neblina no segundo tempo dos confrontos.

ESTÁDIO CENTENÁRIO FAZ A DIFERENÇA

Caxias vence o Confiança, por 1 a 0, com gol contra aos 52 minutos. Luiz Erbes / Caxias / Divulgação

Precisando de cinco vitórias para não ser rebaixado, o Caxias, de Thiago Gomes, fez do Centenário sua fortaleza. Apesar de estrear perdendo em casa para o Remo, o treinador destacou que por tudo que aconteceu (mau tempo e arbitragem ruim), o Grená não cairia para a Série D. E foi o que aconteceu. O Caxias superou São José, Aparecidense, Confiança, Ferroviário e ABC e garantiu a permanência na Série C com uma rodada de antecedência.

CASO YURI FERRAZ

Situação do lateral-direito trouxe preocupação ao ambiente grená. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar de deixar a disputa da Série C em agosto, o calvário grená durou até o fim de dezembro. O caso Yuri Ferraz veio à tona, e uma possível punição ao clube pela escalação irregular do atleta vindo do ABC poderia acarretar a perda de 27 pontos e o rebaixamento. Algo que não ocorreu depois que o STJD arquivou o caso.

TROCA NA GESTÃO E NO FUTEBOL DO CLUBE

Vice de futebol José Caetano Setti (E), presidente Roberto de Vargas, técnico Luizinho Vieira e 1º vice-presidente Maurício Grezzana. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Depois de dois anos no comando do clube, Mario Werlang deixou a presidência do Caxias e o empresário Roberto de Vargas foi aclamado no Conselho Deliberativo grená. O novo mandatário trouxe de volta o experiente José Caetano Setti à vice-presidência do futebol. E a aposta dos dois para a casamata foi em Luizinho Vieira. O treinador foi contratado com a missão de mudar o clube de patamar em 2025 e conquistar o acesso à Série B do Brasileiro.