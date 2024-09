Com 15 atletas Notícia

Recreio da Juventude participa de etapa do Circuito Nacional de Badminton, em Cuiabá

Competição inicia nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 9 de setembro. A etapa reúne os 11 melhores do ranking do ano no país e os cinco campeões regionais em cada categoria

04/09/2024 - 15h40min