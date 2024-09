O Juventude mostrou força para vencer o Fluminense, de virada, e manter uma invencibilidade de 19 anos diante do time carioca, no Estádio Alfredo Jaconi. Com a vitória por 2 a 1, o Papo deu uma resposta logo após um momento de turbulência com a queda na Copa do Brasil e o baixo rendimento com o Corinthians.