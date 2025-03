Raphael Claus apita jogo do Caxias contra o Fluminense pela Copa do Brasil 2025

O Caxias entra em campo na próxima quarta-feira (5), às 19h, contra a equipe do Fluminense. O jogo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O compromisso já tem arbitragem definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Raphael Claus, de São Paulo, comandará o jogo no Estádio Centenário pelo torneio nacional. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima. Não há VAR nas primeiras fases da Copa do Brasil.

Já o Fluminense, do técnico Mano Menezes, vem de uma sonora goleada na primeira partida da Copa do Brasil. O jogo foi diante do Águia de Marabá e terminou com placar de 8 a 0 para a equipe carioca.