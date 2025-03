Juventude se movimenta no mercado em busca de reforços e atacante recebe sondagem para deixar o clube

Presidente Fábio pizzamiglio (E) e técnico Fábio Matias (D) do Juventude em entrevista coletiva. Porthus Junior / Agencia RBS

É hora de reorganizar a casa. Depois de sofrer duas eliminações na mesma semana, pela Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, o Juventude foca as atenções para a disputa do Brasileirão 2025.

A prioridade da direção alviverde sempre foi a de formar um elenco competitivo o suficiente para garantir a permanência do clube na elite para uma mais uma temporada e, talvez, disputar uma vaga à Copa Sul-Americana.

— A gente sempre sonha, mas o trabalho nosso, inicial, é sempre ficar na Série A, cada ano que a gente fica na Série A, a gente cresce. O Juventude não é um time que piora na Série A, se a gente enfrentar todos os jogos como a gente fez contra o Grêmio, eu tenho certeza que vamos ter um bom resultado, e vamos estar, sim, na Sul-Americana — avaliou o presidente Fábio Pizzamiglio.

E para chegar em melhores condições para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vitória, entre os dias 29 e 30 de março, o Juventude deve mexer no elenco.

Quem está próximo de reforçar o Verdão é o atacante Maurício Garcez. Aos 27 anos, o jogador virá por empréstimo do Avaí até o fim do Brasileirão. Ele atuou ainda em equipes como Brusque e Coritiba.

No ano passado, Garcez teve um bom momento na equipe catarinense. Nas 48 partidas do Avaí, foram nove gols e três assistências. Na atual temporada, o jogador sofreu uma lesão, no dia 25 de janeiro, e ficou quase um mês sem atuar, por isso entrou em campo apenas em quatro oportunidades.

O Verdão ainda deve anunciar pelo menos mais um volante e um centroavante. A negociação com Carlão não vai mais acontecer. O camisa 9 e artilheiro do Noroeste no Paulistão, com cinco gols, tem propostas financeiramente superiores de outros clubes do Brasil.

Lateral e atacante podem sair

Erick Farias pode ser negociado com o futebol coreano. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na contramão das possibilidades de vindas, o Verdão ainda analisa a situação de alguns atletas que não demonstraram um bom rendimento no Gauchão e podem deixar o clube, como o atacante Petterson. Emprestado pelo Flamengo, o jogador entrou em campo apenas sete vezes na temporada, sendo duas como titular. Ele não marcou nenhum gol.

Outra situação analisada pela direção alviverde diz respeito a um dos jogadores mais identificados com o clube: o lateral Alan Ruschel. A Chapecoense demonstrou interesse de contar novamente com o atleta. Após a partida com o Grêmio, no sábado, Alan, no entanto, disse que iria conversar com os dirigentes do Ju, mas que seu desejo inicial era o de permanecer no clube.

Quem também pode deixar o Alfredo Jaconi é o atacante Erick Farias. O jogador recebeu uma sondagem do futebol coreano e pode ser negociado ainda nesta semana.

Contratado junto ao Ypiranga após a venda de Rodrigo Rodrigues em 2023, Erick teve seu contrato ampliado com o Verdão em fevereiro. O novo vínculo vai até dezembro de 2027.