Saiba quanto o Juventude vai ganhar pelo título do Interior

Adriano Martins abriu o placar na semifinal diante do Grêmio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude foi eliminado do Campeonato Gaúcho de 2025 nos pênaltis, diante do Grêmio, no último fim de semana. E mais uma vez, a arbitragem foi protagonista de um jogo. O Verdão reclama de falta de Gustavo Martins em Mandaca no gol gremista que levou a disputa por uma vaga na final à marca da cal.

Mesmo saindo da briga pelo título estadual, a equipe de Fábio Matias foi campeã do Interior e irá embolsar R$ 200 mil, pagos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O curioso é que nem o campeão ou o vice (neste caso Grêmio ou Inter), levarão uma premiação após o término da competição.

Pelo regulamento do Gauchão, a taça é entregue ao clube do Interior com melhor pontuação no campeonato, através da soma das fases de grupo e de mata-mata. No somatório, o Juventude acabou com a melhor colocação, sem contar os finalistas. O Alviverde encerrou a primeira fase em segundo lugar geral, com 19 pontos. Nas semifinais, o Ju venceu um dos jogos contra o Grêmio e chegou aos 22.

Além do troféu, o Verdão irá receber um valor de R$ 200 mil como premiação pela conquista. Foi a 17ª vez que o Juventude obteve o título de melhor equipe do interior no Gauchão.