Caxias x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

O Caxias entra em campo na quarta-feira (5) contra o Fluminense pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h.

O Caxias eliminou o Dourados-MS na, partida única da primeira fase, pelo placar de 2 a 0. O jogo foi no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Pela classificação, a equipe Grená faturou mais R$ 1 milhão, além dos R$ 830 pela participação inicial.

Já o Fluminense aplicou uma sonora goleada de 8 a 0 no Águia de Marabá. A partida foi no Estado do Pará. O jogo de quarta também marcará mais um encontro do técnico Mano Menezes com o Caxias, seu ex-clube.

Prováveis escalações

CAXIAS: Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Gabriel Lima e Richard (Welder). Técnico: Luizinho Vieira

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli, Arias, Riquelme, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem para Caxias x Dourados

Raphael Claus será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima. Não há VAR nas primeiras fases da Copa do Brasil.

Onde assistir a Caxias x Fluminense

O Sportv e Premiere anunciam a transmissão em imagens da partida. O Futebol da Gaúcha, da Rádio Gaúcha, começa às 18h50min no FM e no app de GZH.

Como chegam

O Caxias vai para o compromisso pela Copa do Brasil após uma eliminação para o Inter pelas semifinais do Gauchão. O time perdeu por 3 a 1, no Estádio Beira-Rio, no último sábado. A dúvida é se o técnico vai manter a formação com três volantes ou retornar com o trio ofensivo na frente. O treinador não perdeu nenhum jogador no final de semana. O centroavante Welder ficou de fora do último compromisso após sentir a coxa e deve permanecer como desfalque.

O Fluminense vem de quatro vitórias seguidas entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil. A equipe está na semifinal do Estadual e venceu a partida de ida contra o Volta Redonda pelo placar de 4 a 0. A dúvida é se o técnico Mano Menezes pode preservar algum jogador pela sequência forte de jogos.