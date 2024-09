A ACBF entra em quadra neste sábado (7), feriado de Independência no Brasil, pela última rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe de Carlos Barbosa enfrenta o São Lourenço, às 19h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. O canal da LNFTV, no Youtube, transmite o confronto.