ACBF sai em vantagem e Caxias do Sul Futsal perde em casa nos duelos de ida das oitavas da Série Ouro

Equipe de Carlos Barbosa venceu o Independente de Caçapava do Sul e joga por um empate para se classificar. Já o time caxiense foi derrotado no Ginásio do Vascão pela Sercesa, de Carazinho

30/09/2024 - 14h23min