"Voltarei mais forte desta experiência", afirma volante do Juventude após romper ligamento do joelho

Caique não joga mais com a camisa do alviverde na Série A do Brasileiro e nem na Copa do Brasil nesta temporada. A previsão de retorno do atleta aos gramados é somente no fim do primeiro trimestre de 2025

04/08/2024 - 14h30min