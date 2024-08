Pedreira em Itaquera Notícia

Juventude vai precisar da mesma confiança e coragem da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians pelo Brasileiro

Alviverde entra em campo no domingo (4), diante do Corinthians pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto será em São Paulo e o time da Serra busca sua primeira vitória fora de casa

03/08/2024 - 15h15min