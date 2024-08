Copa do Brasil Notícia

"Conseguimos uma pequena vantagem para o jogo de volta", destaca técnico do Juventude

Alviverde vai com a vantagem do empate diante do Fluminense para o confronto de volta, no Maracanã, na próxima quarta-feira (7), no Rio de Janeiro, para chegas nas quartas de final do torneio nacional

01/08/2024 - 22h30min Atualizada em 01/08/2024 - 22h35min