Alívio Notícia

Ouça o gol da vitória do Caxias contra o Confiança que tirou a equipe do Z-4 da Série C

Com o resultado positivo contra os sergipanos, Grená chegou aos 15 pontos deixou o Z-4 da competição. O próximo compromisso do time é diante do São Bernardo, fora de casa

31/07/2024 - 22h10min Atualizada em 31/07/2024 - 22h16min