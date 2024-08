Ufa! Foi sofrido, mas em jogo atrasado da 4ª rodada da Série C do Brasileiro, o Caxias lutou até o final, persistiu e conseguiu uma vitória fundamental no Estádio Centenário. O gol contra marcado por Thiago Santos, aos 52 minutos, garantiu o 1 a 0 da equipe grená sobre o Confiança.