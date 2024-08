Na bronca Notícia

"Eu fiz seis contestações de arbitragem para CBF", revela executivo de futebol do Juventude

Dirigente também comentou sobre a arbitragem da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quando a equipe encara o Fluminense, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, no Maracanã, com apito de Rafael Claus

06/08/2024 - 15h56min