Com duas novidades e sem Yuri Ferraz, Caxias está escalado para último jogo em casa diante do ABC

Confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C inicia às 16h30min, no Estádio Centenário. Inscrição do lateral-direito é suspeita de ter sido irregular. Por isso, atleta sequer figura no reservado

18/08/2024 - 15h42min Atualizada em 18/08/2024 - 15h44min