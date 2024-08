JOGO DECISIVO Notícia

Caxias x ABC: Onde assistir, horário e escalações

Confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ocorre no domingo (18), às 16h30min, no Estádio Centenário.

16/08/2024 - 15h55min Atualizada em 18/08/2024 - 13h13min