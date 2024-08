Veja os números: Caxias se prepara para o último jogo da Série C no Estádio Centenário em 2024

Mesmo que a Matemática ainda reserve 0,2% de chances do Caxias se classificar entre os oito melhores da Série C de 2024, seria improvável isso ocorrer. Além de vencer seus dois últimos desafios na competição, diante de ABC e CSA, o Grená, 16º colocado na tabela, necessitaria de uma combinação de oito resultados paralelos. Sendo assim, a partida de domingo (18), diante do time potiguar, deverá ser a última que a equipe fará dentro do Estádio Centenário em 2024.