Confronto decisivo Notícia

Com mesmo esquema, Caxias pode ter até três mudanças no time que enfrenta o ABC

Técnico Thiago Gomes confirmou manutenção da formação com três zagueiros, apesar de abrir mão dela durante as recentes vitórias em casa. Treinador aguarda por retorno de lateral e pode mexer do meio pra frente

15/08/2024 - 15h58min Atualizada em 15/08/2024 - 20h19min