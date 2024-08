Jogo decisivo Notícia

"Isso vai botar fogo no nosso vestiário. Já botou", diz técnico do Caxias sobre caso Yuri Ferraz

Thiago Gomes comenta situação que envolve a possível irregularidade na inscrição do lateral-direito na Série C, em informação que foi vazada em Natal, pelo ABC. Treinador ainda acredita que, além do elenco, torcedor também virá ao estádio motivado

16/08/2024 - 15h23min