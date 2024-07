Continuidade Notícia

"Temos a confiança de que ele permaneça", garante presidente do Juventude sobre sequência de Roger Machado

Direção alviverde se manifestou após a classificação diante do Inter, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, a pauta principal foi possível interesse colorado no treinador do time da Serra

13/07/2024 - 21h11min