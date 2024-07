Foi no coração, na garra, e o Juventude ficou com a vaga. Em jogo que teve mais de uma hora de atraso, duas expulsões, pênaltis e participações do VAR, o Juventude segurou o Inter, empatou em 1 a 1 e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Rodrigo Sam fez o gol do Verdão e Valencia, de pênalti, marcou o gol colorado no Alfredo Jaconi. Na ida, no Beira-Rio, o time de Roger Machado havia vencido por 2 a 1.