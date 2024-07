Juventude e Grêmio voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, após três anos. Será neste domingo (7), às 16h. No último encontro entre os dois clubes em Caxias do Sul pela Série A, o Verdão foi melhor do início ao fim e venceu por 2 a 0 na 8ª rodada. Aquela foi sua terceira vitória consecutiva jogando em casa na elite nacional em 2021.