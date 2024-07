O Caxias enfrenta o Remo, nesta segunda-feira (8), às 20h, no Estádio Centenário, pela 12ª rodada da Série C. A última vez que os dois times se enfrentaram em Caxias do Sul foi em setembro de 2002, pela Série B. Naquela oportunidade, o time grená também estava na 19ª colocação e sob ameaça do rebaixamento. O Caxias venceu pelo placar de 2 a 0.