A vitória de 1 a 0 sobre o São José no domingo trouxe um pouco mais de alívio ao ambiente grená. O Caxias permanece na 19ª colocação na tabela da Série C do Brasileiro, mas já vê muito mais próximo no horizonte o Sampaio Corrêa, 16º, com 14 pontos, dois a mais do que o time do volante Elyeser.