"Nós temos certeza que o Caxias pode ainda chegar na classificação", diz presidente Mario Werlang

O otimismo voltou a rondar o Estádio Centenário, com a apresentação do técnico Thiago Gomes. Nesta quarta-feira (3), ao lado do novo treinador da equipe, o presidente Mario Werlang fez questão de ressaltar que o Grená tem que sair da parte de baixo da tabela da Série C — no momento ocupa a vice-lanterna, com seis pontos —, e foi além. Para Werlang, o Caxias tem condições de conquistar uma das oito vagas à segunda fase.