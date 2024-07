O confronto entre Juventude e Criciúma, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, será às 19h deste sábado (27). A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo terá transmissão do Futebol da Gaúcha pela Rádio Atlântida Serra, no 105.7 FM.