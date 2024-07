A vitória e o desempenho não foram as únicas boas notícias do Caxias na vitória de 3 a 0 sobre a Aparecidense. Alçado à titularidade para surpresa de todos, o goleiro Thiago Coelho iniciou uma nova fase no clube e é o novo camisa 1 da equipe. O jogador terá pela primeira vez uma sequência no time neste sábado, às 17h, diante do Londrina, no Estádio do Café, pela 14ª rodada da Série C.