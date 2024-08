O Caxias tem a chance de deixar a zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro nesta quarta-feira (31). A partir das 19h, a equipe de Thiago Gomes encara o Confiança, no Estádio Centenário, pela 4ª rodada da competição. A partida é uma das quatro adiadas do clube no mês de maio em função da tragédia climática no Estado.