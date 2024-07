Caxias planeja chegada de reforços para a partida com a Aparecidense

O Caxias voltou a cometer erros defensivos e saiu de campo com o quarto revés seguido na Série C do Brasileiro. Diante do Remo, a derrota por 4 a 2 estragou a expectativa criada em torno da estreia do técnico Thiago Gomes no Estádio Centenário. E, fora das quatro linhas, a convicção de momento da direção do clube é de que o elenco precisa ser reforçado para evitar a queda à Quarta Divisão. O time ocupa a vice-lanterna, com apenas seis pontos após 10 rodadas.