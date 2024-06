Com empate por 1 a 1 com o Fluminense no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Juventude voltou a campo após 34 dias de paralisação em virtude da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. O gol alviverde foi marcado por Jadson aos 21 minutos do segundo tempo depois de falha do goleiro Fábio. Com o empate, o Juventude chega a seis pontos em cinco partidas — duas a menos que os outros times — e ocupa momentaneamente a 14ª posição da Série A do Brasileirão.