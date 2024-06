A retomada do Juventude no Brasileirão 2024 foi carregada de emoção. No Maracanã, o time de Roger Machado jogou de igual pra igual com o Fluminense na noite de sábado (1º) e retorna a Caxias do Sul com um empate em 1 a 1. Marcelo, de pênalti, abriu o placar para os cariocas, no primeiro tempo. Jadson, recebendo um passe de graça do goleiro Fábio, deixou tudo igual no segundo. O time ainda foi valente e defendeu o resultado com um a menos nos instantes finais, com a expulsão de Popó.