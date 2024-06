O Juventude teve uma boa apresentação na volta do clube ao Brasileirão. No Maracanã, o time alviverde ficou no 1 a 1 com o Fluminense, na noite deste sábado (2), pela sétima rodada da competição. E apesar da boa atuação, a equipe de Roger tinha dificuldades de marcar e viu o Fluminense abrir o placar com Marcelo, num pênalti duvidoso. A igualdade só veio através do oportunismo de Jadson, que recebeu um presente do goleiro Fábio.