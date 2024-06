O Caxias segue invicto fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. No entanto, nos jogos contra Botafogo-PB e Náutico, a equipe de Argel Fuchs cedeu o empate nos minutos finais das partidas, somando dois pontos. Desta vez, o Grená tenta mudar o retrospecto e vencer o Sampaio Corrêa, na quarta-feira (12), às 19h, no Estádio Castelão.