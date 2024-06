O jogo do Caxias diante do Sampaio Corrêa, atrasado pela terceira rodada da Série C, está marcado para quarta-feira (12), às 19h, em São Luís, do Maranhão. No entanto, a delegação do time maranhense tem enfrentado uma logística difícil para retornar do Paraná, onde jogou no sábado e perdeu para o Londrina por 2 a 0. Sendo assim, o clube pedirá o adiamento do duelo contra a equipe de Argel Fuchs.