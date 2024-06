De volta aos gramados após 35 dias sem jogos oficiais, o Caxias venceu o Figueirense, pela 7ª rodada da Série C, no fim de semana passado. E o momento foi especial para Elyeser. O volante foi chamado por Argel logo aos 10 minutos do primeiro tempo para entrar na equipe na vaga de Emerson Martins, que acusou dores na coxa. Ao pisar no gramado, o atleta completou seu 50º jogo com a camisa grená.