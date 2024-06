A primeira vitória do Caxias na Série C 2024 veio diante do Figueirense, no terceiro compromisso do clube na competição. Mas o técnico Argel Fuchs não poderá repetir a formação que venceu os catarinenses por 2 a 1 no fim de semana. Com dores no joelho, o lateral-esquerdo Dudu Mandai está fora dos duelos contra o Náutico, no domingo (9) e Sampaio Corrêa, na quarta-feira (12), ambos fora de casa.