A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite de quarta-feira (5) a tabela detalhada de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de enfrentar o Náutico, no domingo (9) e o Sampaio Corrêa, na quarta-feira (12), no Nordeste, o Grená voltará a campo na nona rodada da competição diante da Ferroviária, no dia 16, às 19h, no Estádio Centenário.