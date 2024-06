O Caxias teve uma novidade no ataque na vitória sobre o Figueirense, a primeira do clube na Série C 2024. Augusto Galvan ganhou os olhares de Argel e deixou o então titular Vitor Feijão no banco de reservas. E dos pés do meia-atacante saíram boas jogadas e o pênalti convertido por Tomas Bastos.