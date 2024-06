O Caxias decidiu punir os torcedores que se envolveram em uma briga nas arquibancadas do Estádio Centenário durante o começo do segundo tempo com o Figueirense. A partida válida pela sétima rodada da Série C ocorreu na tarde de domingo (2). O clube divulgou uma nota dizendo que identificou todos os envolvidos na confusão e irá afastar aqueles que fazem parte do quadro social.