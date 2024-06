A pancadaria nas arquibancadas do Estádio Centenário, entre torcedores das organizadas do Caxias e do Figueirense, no último domingo (2), resultou em 51 pessoas detidas pela polícia. No total, 40 torcedores do Figueirense e 11 do Caxias foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), após o jogo.