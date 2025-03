Pacto pela Inovação de POA: prontos para a próxima fase

Por Jorge Audy, membro dos conselhos estratégicos da Aliança pela Inovação e do Pacto Alegre e superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do TECNOPUC

Ao atingir a 10ª Edição da Mesa do Pacto Alegre na semana do 253º. aniversário de POA, a capital gaúcha é hoje uma das cidades mais associadas com inovação do Brasil, além de ter o pôr do sol considerado um dos mais lindos do mundo. Nas últimas três décadas nos tornamos sucessivamente uma referência global em temáticas sociais, ambientais e agora de inovação.

Desde a criação da Aliança pela Inovação de Porto Alegre em 2018 e do Pacto Alegre em 2019, alcançamos uma posição de referência nacional na área de ecossistemas de inovação municipais, junto com Florianópolis e Recife. Foi uma longa e linda trajetória desde o Porto Alegre Tecnópole, na década de 1990, e o CITE, nos anos 2000.

Seguir em frente é nossa vocação, sempre buscando o melhor para nossa cidade e nossa comunidade

Neste ano de 2025, vamos realizar um balanço do que atingimos nos últimos seis anos junto aos membros da Mesa do Pacto Alegre, na reunião que realizaremos na Unisinos no dia 27 de março. Somos mais de 100 entidades, empresas, Universidades e pessoas que buscam construir juntas uma cidade melhor.

Somos um movimento que atua para transformar Porto Alegre em uma referência como um ecossistema de inovação de classe mundial, que potencialize nossas competências, alicerçados em valores e propósito, que gere e atraia talentos. Temos origem na sociedade civil organizada de nossa cidade, envolvendo empresários, acadêmicos, cidadãos e atores públicos inquietos com o futuro. Forjamos nossa ação na criatividade, nas novas tecnologias e na inovação, tendo as pessoas como agentes de transformação da sociedade, com alto impacto social e ambiental, e dos negócios, das startups às grandes companhias. Colaboramos e atuamos em conjunto na construção de um ambiente inspirador que contribua para a criação de um futuro melhor para a Capital e para as pessoas que fazem parte dela.

Com o apoio contínuo de empresas como Banrisul, Sicredi, Sebrae, Badesul e RBS, e das universidades UFRGS, Unisinos e PUCRS, o Pacto Alegre segue avançando, viabilizando ações de forma independente e no contexto da quádrupla hélice.

Nossas principais Universidades, UFRGS, Unisinos e PUCRS orquestram este movimento desde sua origem e, nesta edição da Mesa do Pacto daremos as boas-vindas à mais uma Universidade na Aliança pela Inovação de POA, a UFCSPA (Universidade Federal das Ciências Médicas e da Saúde de Porto Alegre).

Ao longo desses anos, ajudamos a construir o Instituto Caldeira, a Marca de POA, o Projeto Territórios Inovadores, ativando o meio empresarial gaúcho e as nossas comunidades, tendo como pilotos as regiões do Morro da Cruz, Bom Jesus, Cruzeiro, Planetário, Ilhas e Mario Quintana.

Chegamos à décima edição da Mesa contando com a presença dos consultores internacionais, Josep Piquè e Santiago Uribe, iniciando o que pode ser chamado de segunda fase do Pacto Alegre. Passamos de um movimento voluntário para uma Organização Social (OS) que vai viabilizar e orquestrar as ações nos próximos anos, articulando a sociedade civil, as instâncias de governo municipal e estadual, as empresas, suas entidades e nossas universidades.

Esta transição de modelo é necessária para nossa cidade e nosso futuro. Temos modelos importantes e de sucesso que nos inspiram, como o Porto Digital, no Brasil, Barcelona e Medellín no exterior.

Seguir em frente é nossa vocação, sempre buscando o melhor para nossa cidade e nossa comunidade, trazendo a inovação para o dia a dia de todos, colocando as novas tecnologias da Inteligência Artificial, da Mobilidade Elétrica e de Semicondutores a serviço das pessoas e de um futuro melhor para todos, certos de que a inovação sem impacto social sequer faz sentido.