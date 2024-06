A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma alteração no confronto entre Náutico e Caxias, que seria disputado no sábado (8), pela 8ª rodada da Série C 2024. A partida inicialmente marcada para às 17h, nos Aflitos, sofreu mudança de data e horário. O duelo agora está oficializado para às 19h de domingo (9).