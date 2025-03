Edição 2025 da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio terá novidades

As largadas e chegadas, acontecem junto ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.

A Ultramaratona Caminhos de Caravaggio (UMCC), chega a sua quarta edição, e será disputada a partir desta sexta-feira (14). As largadas e chegadas, acontecem junto ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, ou seja, será uma prova em forma de circuito. O trajeto passará pelas cidades de Farroupilha, Caxias do Sul e Flores da Cunha.

São mais de 300 atletas de quase todos estados do Brasil, além de corredores da Argentina e Uruguai, tornando o evento internacional neste ano.

As provas mais curtas (25, 50 e 100km) serão no sábado, dia 15 de março. A largada do 217km acontece na sexta, dia 14.